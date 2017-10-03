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Генеральный прокурор Юрий Луценко во время визита в Харьков анонсировал возвращение местного футбольного клуба «Металлист» в собственность государства. Об этом он сказал на совместном брифинге с министром юстиции Павлом Петренко.

По его словам, решение о возврате уже принял суд, сообщает 112 Украина.

«Он возвращается от Курченко к государству. Далее, очевидно, исполнительные органы страны примут решение о его использовании. Возможен вариант передачи в управление муниципальное, возможно конкурс для инвесторов, возможно другие варианты, которые уже находятся вне моей компетенции, но совместно с министром (юстиции Павлом Петренко. - Ред.) мы можем с гордостью сообщить харьковчанам, что ФК «Металлист» теперь будет принадлежать не беглецам-клептократам, а харьковчанам», - сказал генпрокурор.

Он уточнил, что клуб возвращают в порядке спецконфискации.

Отметим, с 2016 года «Металлист» из-за финансовых проблем прекратил участие в Чемпионате Украины по футболу. До этого харьковчане занимали места в тройке призеров, регулярно выступая в Лиге Европы и даже Лиге чемпионов. После распада клуба на его основе были созданы две команды, которые принимали участие в местных и любительских соревнованиях.
ForUm

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