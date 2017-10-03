Экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите в Украине. Об этом сообщил адвокат Саакашвили Маркиян Галабала в комментарии РБК-Украина.

«Он просит статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Заявление в Государственную миграционную службу во Львовской области подано 11 сентября. Политическое убежище – это бытовое название этого статуса», - сказал адвокат.

Ранее сегодня генпрокурор Юрий Луценко, комментируя возможность экстрадиции Саакашвили в Грузию, сказал о наличии обстоятельств, препятствующих этому.

«Есть обстоятельства, которые мешают экстрадиции господина Саакашвили. Предварительно я считаю, что такие обстоятельства существуют, ведь Саакашвили после нелегального пересечения украинской границы подал документы в миграционную службу МВД, которые, согласно нашим международным обязательствам, препятствуют его экстрадиции. Сейчас это будет тщательно изучено, возложено на официальную основу в ответе Минюста», - рассказал Луценко.

Отметим, согласно информации Минюста Украины, правовым основанием для экстрадиции правонарушителей является Европейская конвенция о выдаче правонарушителей 1957 г. и действующие двусторонние международные договоры о выдаче, о правовой помощи по уголовным делам, которые включают в себя положение о выдаче правонарушителей. Одним из условий для выдачи является то, что деяние, за которое требуется выдача, должно быть уголовно наказуемым как по законодательству страны, которая требует выдачи, так и по законодательству страны, к которой обращено требование.

Напомним, 5 сентября Минюст получил запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу политика.

12 сентября Генпрокуратура Украины начала проводить проверку запроса.

В Грузии он проходит как обвиняемый по четырем уголовным производствам, открытым по следующим статьям Уголовного кодекса страны - ст. 182, предусматривающей ответственность за присвоение, растрату или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц в крупном размере, ст. 333 и ст. 117 - злоупотребление служебным положением, совершенное путем насилия или применением оружия, и умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, ч. 2 ст. 332 - злоупотребление служебным положением должностным лицом.

За два дня до этого, 10 сентября, экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».