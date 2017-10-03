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Через два дня после проведения референдума о независимости от Испании в Каталонии началась общенациональная забастовка, созванная профсоюзами. Об этом сообщает El Pais.

По данным издания, в связи с забастовкой будет осуществляться минимальное обслуживание пассажиров в часы пик (с 6.30 до 9.30 и с 17.00 до 20.00) в метро, ​​автобусами и железной дорогой.

Сообщается, что сегодня утром в Барселоне и Реусе тысячи людей пришли к нескольким полицейским участкам, протестуя против действий полиции во время референдума, где пострадали почти 850 человек, сообщает «Европейская правда».

Кроме того, в связи с забастовкой каталонцы начали блокировать дороги. По последним данным, было заблокировано уже 12 дорог.

Накануне о присоединении к всеобщей забастовке объявили в футбольном клубе "Барселона".

Ранее один из двух главных профсоюзов Испании призвал провести 3 октября общенациональную забастовку в Каталонии в связи с насилием полиции во время каталонского референдума.

Как сообщал ForUm, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который правительство Испании считает незаконным.

У избирательных участков произошли стычки правоохранителей и сторонников референдума. В частности, в Барселоне возле одного из избирательных участков незаконного референдума о независимости Каталонии полицейские начали стрелять резиновыми пулями.

Во время столкновений пострадали около 900 человек

Испанское правительство отказалось признать референдум в Каталонии. Ряд европейских лидеров призвали остановить насилие на каталонских улицах и вернуться к диалогу.

Еврокомиссия заявила, что референдум является незаконным, а сложившаяся ситуация является внутренним делом Испании. 
ForUm

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