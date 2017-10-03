Между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и Президентом Украины Петром Порошенко существует конфликт с самого первого дня избрания его главой государства. Об этом экс-советник главы МВД, нардеп Антон Геращенко в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

На вопрос ведущего, существует ли конфликт, Геращенко ответил: «Да, с первого же дня избрания Президента Украины Петра Порошенко».

По словам нардепа, конфликт состоит в том, что у них разные подходы к вопросам обеспечения безопасности и проведения уголовных расследований в Украине.

«Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках, а «Народный фронт», я и Арсен Аваков считаем, что это очень опасный прецедент», - заявил он, сообщает LIGA.net.

«На сегодня есть определенный баланс власти: Президент отвечает за СБУ, и несет ответственность за все положительные и отрицательные изменения в СБУ, президент предлагает генпрокурора и вместе с ВРУ делит эту ответственность, министр внутренних дел Арсен Аваков (...) является балансом власти в этой стране и гарантом недопущения тех ошибок и преступлений, которые были допущены Януковичем и его окружением», - добавил Геращенко.

Также он подчеркнул, что не Аваков лично может гарантировать, а МВД, Нацгвария и Нацполиция. Также он сказал, что эти структуры «никогда не будут использованы против народа Украины для того, чтобы не допустить каких-либо народных выступлений, если они будут законными и обоснованными».

Однако, присутствующий в студии глава фракции БПП в парламенте Артур Герасимов опроверг слова Геращенко, назвав ложью его мнение о том, что Порошенко хотел сосредоточить всю власть в своих руках.

Кроме этого, он не подтвердил наличие конфликта между президентом и главой МВД.