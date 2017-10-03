Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты», сообщает информационное управление Аппарата ВРУ.

За соответствующий проект закона №6232 проголосовали 234 народных депутата.

Законодательным актом изложены в новой редакции Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства Украины, закон «О внесении изменений в закон Украины «О судоустройстве и статусе судей», закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Хозяйственного процессуального кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины», дополнены указанные акты соответствующими заключительными и переходными положениями.

Внесение изменений направлено на преодоление процессуальных проблем, препятствующих эффективной судебной защите в Украине, совершенствование принципов судопроизводства (состязательности, диспозитивности, пропорциональности) и процессуальных механизмов (рассмотрение дел, предотвращение злоупотребления правами, внедрение «электронного суда» и т.п.).

Законопроект принят с учетом предложения Комитета по вопросам правовой политики и правосудия.

Напомним, данный документ был принят парламентом в первом чтении 20 июня.