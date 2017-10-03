также в разделеПолитика
Нардепы решили сегодня работать «до победного» 12
Луценко: Есть обстоятельства, мешающие экстрадиции Саакашвили 34
Украина считает незаконным референдум в Каталонии 30
Венгрия и Румыния будут вместе выступать против украинского закона об образовании 44
Геращенко: У Авакова и Порошенко конфликт с первого дня 120
Тимошенко вручили админпротокол за незаконное пересечение границы 55
Порошенко поручил готовиться ко Дню достоинства и свободы 71
Умеров не будет просить о помиловании 46
На митинге Саакашвили в Одессе произошла драка 197
Порошенко отреагировал на варварскую вырубку Карпат 194
Порошенко выступит в ПАСЕ 11 октября 28
Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за строительства Керченского моста 115
Нардеп: Киев не делает действительно важных и нужных шагов для популяризации украинского языка 69
МФВ настаивает на создании антикоррупционного суда 39
ВСП утвердил 111 кандидатов в судьи Верховного суда 45
Климкин вызвал для консультаций посла Украины в Венгрии 88
Волкер и Сурков обсудят размещение миротворцев на Донбассе 169
Кабмин направил закон об образовании в Венецианскую комиссию 53

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты», сообщает информационное управление Аппарата ВРУ.

За соответствующий проект закона №6232 проголосовали 234 народных депутата.

Законодательным актом изложены в новой редакции Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства Украины, закон «О внесении изменений в закон Украины «О судоустройстве и статусе судей», закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Хозяйственного процессуального кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины», дополнены указанные акты соответствующими заключительными и переходными положениями.

Внесение изменений направлено на преодоление процессуальных проблем, препятствующих эффективной судебной защите в Украине, совершенствование принципов судопроизводства (состязательности, диспозитивности, пропорциональности) и процессуальных механизмов (рассмотрение дел, предотвращение злоупотребления правами, внедрение «электронного суда» и т.п.).

Законопроект принят с учетом предложения Комитета по вопросам правовой политики и правосудия.

Напомним, данный документ был принят парламентом в первом чтении 20 июня.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги