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Украина считает нелегитимным референдум о независимости Каталонии. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

«Безусловно, Украина выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности Испании», - сказала пресс-секретарь.

«Украина считает нелегитимным проведенный каталонскими властями 1 октября так называемый референдум, поскольку он был запрещен законодательством Испании и Конституционным судом Испании из-за его несоответствия Конституции государства», - подчеркнула Беца, сообщает УНИАН.

Также она сказала, что Украина «поддерживает готовность правительства Испании к политическому диалогу с парламентскими и политическими силами для восстановления правопорядка в рамках конституционного поля страны».

По словам Бецы, в Украине убеждены, что Испания демократическим способом решит все внутриполитические проблемы.

Как сообщал ForUm, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который правительство Испании считает незаконным.

У избирательных участков произошли стычки правоохранителей и сторонников референдума. В частности, в Барселоне возле одного из избирательных участков незаконного референдума о независимости Каталонии полицейские начали стрелять резиновыми пулями.

Во время столкновений пострадали около 900 человек

Испанское правительство отказалось признать референдум в Каталонии. Ряд европейских лидеров призвали остановить насилие на каталонских улицах и вернуться к диалогу.

Еврокомиссия заявила, что референдум является незаконным, а сложившаяся ситуация является внутренним делом Испании. 
ForUm

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