также в разделеОбщество
Суд продлил арест Безъязыкова 9
Селяне Фастовщины готовят поход на Киев 18
Луценко анонсировал начало суда над организаторами расстрелов на Майдане 22
Российские пограничники задержали в Крыму украинца 30
В ОБСЕ опровергли слова Геращенко о количестве россиян в СММ 65
За сутки в зоне АТО 17 обстрелов, потерь среди военных нет 18
2 октября. Картина дня 66
Горбатюк пожаловался, что уже 9 месяцев не может встретиться с Луценко 34
Украинцы в результате стрельбы в Лас-Вегасе не пострадали 32
ГПУ: За разгон Майдана беркутовцам платили по 3-5 тысяч 157
США выделят Украине $5 миллионов на обеспечение кибербезопасности 23
Подозреваемого в причастности к разгону Майдана экс-чиновника МВД отправили под домашний арест 26
В Днипре будут судить патрульного, сломавшего руку водителю 41
Экс-чиновника МВД обвинили в поставках из РФ спецсредств для разгона Евромайдана 36
Аваков: Обвинения против Трояна рассыпались 120
В Крыму дело против Балуха вернули на дополнительное рассмотрение 31
В РФ будут судить заочно россиянина-бойца «Азова» 61
Аваков назвал причину засекречивания решений суд по делу Шеремета 200

Сотрудники полиции задержали владелицу хостела в Запорожье, где 2 октября во время пожара погибли 5 человек. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполици Украины в Запорожской области Олег Золотоноша.

«Следственным управлением открыто уголовное производство по ч.2 ст. 270 УКУ (нарушение требований закона по соблюдению пожарной безопасности, повлекшее смерть людей). Кроме этого по ст. 208 КПК Украины задержана хозяйка помещения, которая сдавала в аренду комнаты для проживания. Следственные мероприятия продолжаются», - отметил Золотоноша, сообщает УНИАН.

По его словам, предварительная причина пожара - воспламенение электросети в коридоре второго этажа.

Напомним, во время пожара в хостеле Запорожья погибли 5 человек, еще трое госпитализированы.

В ГУ ГосЧС заявили, что хостел работал без каких-либо разрешительных документов.

Четверо из пяти погибших – граждане Азербайджана, которые, вероятнее всего, торговали овощами на центральном рынке Запорожья, где размещался хостел.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги