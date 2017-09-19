Президент США Дональд Трамп выступил с призывом к ООН прекратить угрозы суверенитету государств в мире и отстаивать уважение к государственным границам, вспомнив при этом ситуацию в Украине, которая страдает от российской агрессии.

Санкции против России шаг за шагом нужно будет ослаблять в случае успеха миссии ООН на Донбассе, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

Сенат США одобрил проект закона, которым предполагается выделение 500 миллионов долларов для поддержки Украины в сфере безопасности и обороны.

Сегодня Саакашвили приехал в Киев, где провел встречу под Администрацией Президента.

Киевский райсуд Одессы арестовал без права внесения залога подозреваемую в нарушении правил пожарной безопасности воспитательницу детского лагеря «Виктория» в Одессе.

В Черкасском районе в районе поселка Ирдынь в административных границах Белозерской объединенной территориальной общины спасатели продолжают борьбу с возгоранием торфа.

Последние независимые члены наблюдательного совета «Нафтогаза» сообщили компании о своем намерении уйти в отставку.

В Херсоне на пожаре погибла 25-летняя женщина со своими тремя детьми.

В центре Киева на улице Грушевского митинговали медики.

Украина разместила 15-летние облигации внешнего государственного займа на 3 млрд долл. с ежегодной выплатой процентов по ставке 7,375% годовых.

Киевский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте двух фигурантов дела 2 мая Сергея Долженкова и Евгения Мефьодова, подозреваемых в преступлении против основ национальной безопасности Украины.

Российские СМИ сообщили, что на очередном этапе российско-белорусских военных учений «Запад-2017» на полигоне «Лужский» под Санкт-Петербургом вертолета Ка-52 совершил пуск ракет класса «воздух-земля» по зрителям. В минобороны страны отвергли эти обвинения.