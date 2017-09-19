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Президент США Дональд Трамп выступил с призывом к ООН прекратить угрозы суверенитету государств в мире и отстаивать уважение к государственным границам, вспомнив при этом ситуацию в Украине, которая страдает от российской агрессии.

Об этом он заявил во время выступления на открытии общеполитических дебатов в рамках 72 сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает Укринформ.

«Необходимо ограждать свои страны, их интересы и будущее, необходимо отвергать угрозы суверенитету, начиная от Украины, и до Южно-Китайского моря. Мы должны отстаивать уважение к границам и уважение к культуре, а также мирное взаимодействие», - заявил американский лидер.

В этой связи он обратился к лидерам государств, представленных на Генассамблее, выполнять свои обязательства перед своими народами.

«Как и задумывали основатели Объединенных Наций, нужно действовать совместно, бороться с теми, кто угрожает нам хаосом, беспорядками и террором», - подчеркнул Трамп.

Напомним, во вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке стартовали общеполитические дебаты с участием глав государств и правительств более 120 стран.
ForUm

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