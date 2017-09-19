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С начала 2017 года Государственная пограничная служба провела три антикоррупционных акции, в результате которых к ответственности привлечены более 5 тыс. человек, а к административной - почти 1тыс. Об этом заявил глав Госпогранслужбы Петр Цигикал, сообщает департамент коммуникации МВД.

Председатель ГПСУ отметил, что в отношении 73 пограничников открыты уголовные производства, 38 из них осуждены, уволены более 500 человек, в том числе 26 - с лишением воинского звания.

Глава пограничного ведомства подчеркнул, что борьба с недобросовестными работниками будет продолжаться, ведь народ ожидает изменений от ведомства.

«Количество отказов от неправомерной выгоды, предложенной во время службы, выросла почти в 4 раза по сравнению с прошлыми годами. Только за 2017 года мы зафиксировали 800 отказов от предложенной взятки. Но мы будем продолжать борьбу с коррупционерами, ведь народ Украины заслуживает честной пограничной службы», - отметил Цигикал.

Председатель Госпогранслужбы сказал, что за 2016 года в ГПСУ проведено более 650 внутренних расследований по инициативе внутренней безопасности службы. Тогда за коррупционные действия уволимли более 3 тысяч пограничников.

 
ForUm

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