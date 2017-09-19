В центре Киева улицу Грушевского перекрыли из-за митинга медиков.
На въездах на улицу установлены рамки металлоискателей, сообщает Укринформ.
Медики протестуют против медицинской реформы.
Как отметили в полиции Киева, движение в центре города перекрыто в связи с запланированными акциями протеста.
«Сегодня возле Верховной Рады запланированы несколько акций протеста. Самая массовая - медиков и медицинских профсоюзов. Они анонсировали до 7000 человек. Поэтому приняты следующие меры безопасности. Установленные фильтрационные рамки, дежурит 3,5 тысячи полицейских и работников Нацгвардии. Проводится поверхностная проверка», - сказала представитель полиции Киева Оксана Блищик.
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