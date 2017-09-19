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В центре Киева улицу Грушевского перекрыли из-за митинга медиков.

На въездах на улицу установлены рамки металлоискателей, сообщает Укринформ.

Медики протестуют против медицинской реформы.

Как отметили в полиции Киева, движение в центре города перекрыто в связи с запланированными акциями протеста.

«Сегодня возле Верховной Рады запланированы несколько акций протеста. Самая массовая - медиков и медицинских профсоюзов. Они анонсировали до 7000 человек. Поэтому приняты следующие меры безопасности. Установленные фильтрационные рамки, дежурит 3,5 тысячи полицейских и работников Нацгвардии. Проводится поверхностная проверка», - сказала представитель полиции Киева Оксана Блищик.
ForUm

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