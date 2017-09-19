Украина разместила 15-летние облигации внешнего государственного займа на 3 млрд долл. с ежегодной выплатой процентов по ставке 7,375% годовых, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Украина объявила о прайсинге своего первого, самостоятельного выпуска еврооблигаций со времени событий Евромайдана в 2014 году. Новый выпуск является выпуском облигаций внешнего государственного займа на основную сумму 3 млрд долларов США с конечным сроком погашения 25 сентября 2032 четырьмя равными частями: 25 марта 2031, 25 сентября 2031, 25 марта 2032 и 25 сентября 2032 года», – говорится в сообщении.

По данным Минфина, на облигации будут начисляться проценты по ставке 7,375% годовых. Ожидается, что новому выпуску будет присвоен рейтинг не ниже B- рейтинговым агентством Standard & Poor's и B- рейтинговым агентством Fitch. Ожидается, что расчеты по новому выпуску пройдут 25 сентября 2017 года.

«С целью уменьшения пиковой нагрузки на государственный бюджет по погашению государственного долга в 2019-2020 годах часть поступлений от нового выпуска облигаций будет использована Украиной для осуществления обмена/выкупа облигаций с доходностью 7,75%, с погашением в 2019 году на основную сумму 1 млрд 160,905 млн долларов США и облигаций с доходностью 7,75%, с погашением в 2020 году на основную сумму 415,152 млн долларов США, и накопленные проценты, начисленные до даты осуществления расчетов (которая, как ожидается, наступит 25 сентября 2017) в соответствии с условиями предложения обмена/выкупа, о котором Министерство финансов объявило 7 сентября 2017», – подчеркнули в министерстве.

Также отмечается, что остальные поступления от нового выпуска будет использовано для финансирования общего фонда государственного бюджета.

«Сегодня важное событие в макроэкономической и финансовой истории Украины. Что важнее, успех этой операции - это результат напряженной работы и преданности украинского народа и объединенных усилий Президента Украины, правительства и парламента, которые кардинально изменили нашу страну в течение последних трех лет», – заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

В Минфине подчеркнули, что главными организаторами сделки выступили BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко сообщил, что иностранные инвесторы завершили процесс размещения украинских суверенных бондов на $3 млрд.