На очередном этапе российско-белорусских военных учений «Запад-2017» на полигоне «Лужский» под Санкт-Петербургом вертолета Ка-52 совершил пуск ракет класса «воздух-земля» по зрителям, сообщает российское издание 66.RU.

«Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты», — сообщил изданию осведомленный источник.

Точная дата, когда произошло ЧП, неизвестна. «Это случилось вчера или позавчера», — рассказал собеседник.

Отмечается, что вероятнее всего, инцидент произошел незадолго до визита на полигон президента РФ Владимира Путина.

По сообщению пресс-службы Западного военного округа РФ, 17 сентября «в рамках совместного стратегического учения «Запад-2017» на полигоне «Лужский» экипажи ударных вертолетов Ми-28Н и Ка-52 армейской авиации Западного военного округа отработали задачи воздушной разведки, нанесение ракетного удара по наземным целям и прикрытие наземной группировки войск с воздуха».

«Во время выполнения воздушной разведки летный состав отработал наиболее сложные элементы летной подготовки — полеты на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Летчики действовали в составе пар и звеньев, выполняя полеты в построении «пеленг» на установленных интервалах и дистанциях. Ведущему экипажу предстояло, при обнаружении мишеней на земле, распределить цели для каждого из ведомых экипажей для максимально эффективного нанесения авиационного удара. Летчики выполнили пуски неуправляемых ракет, а также применили бортовое пушечное вооружение, уничтожив при этом более 20 мишеней, имитирующих колонны техники, огневые позиции, укрепления и другие объекты условного противника», – сообщил в пресс-службе Западного военного округа РФ.