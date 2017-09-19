Сенат США одобрил проект закона, которым предполагается выделение 500 миллионов долларов для поддержки Украины в сфере безопасности и обороны. Об этом сообщается на странице в Facebook Президента Петр Порошенко.
«Важная новость перед моей встречей с президентом США Дональдом Трампом. Только что сенат США одобрил проект «Закона о бюджете США на нужды национальной обороны на 2018» (NDAA). В законопроекте предполагается выделить 500 млн долларов для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сферах», – отметил он.
По словам Президента, проект закона также санкционирует предоставление нашему государству летального вооружения оборонного характера. «В него также включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил нашего государства», – сообщил он.
«Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны», – подчеркнул Порошенко.
Напомним, ранее Порошенко призвал Конгресс США рассмотреть возможность увеличения ассигнований на программы безопасности помощи Украине, включая предоставление вооружений оборонительного характера, а также лечение и реабилитацию украинских военнослужащих.
Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос предоставления Украине летального оружия.
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