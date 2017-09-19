Санкции против России шаг за шагом нужно будет ослаблять в случае успеха миссии ООН на Донбассе. Об этом глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил в интервью «Magdeburger Volksstimme», сообщает пресс-служба немецкого внешнеполитического ведомства.

По словам главы внешнеполитического ведомства Германии, он предложил Путину идею ввода миротворческой миссии на Донбасс еще полгода назад, но до настоящего момента тот отвергал эту идею.

«Теперь он (Путин, - Ред.) согласился с этим предложением. Конечно, мы не пришли к согласию по всем пунктам, как миссия «голубых касок» ООН должна выглядеть. Но Россия сейчас делает один большой шаг нам на встречу. Мы должны воспользоваться этой возможностью и сказать: давайте договоримся о том, как должна выглядеть миссия ООН. И если таким образом удаться достичь перемирия, мы должны начать ослаблять санкции против России шаг за шагом и оказать Украине помощь в восстановлении Донбасса. Нам нужен новый старт в политике разрядки с Россией. Сейчас россияне открыли дверь, мы не можем захлопнуть ее обратно, а наоборот должны постараться продолжить их открывать», - сказал глава МИД Германии, сообщает УНИАН.

При этом Габриэль не считает реалистичным то, что санкции против России нужно снимать только после полного выполнения Минских соглашений.

«Санкции были важны, потому что мы не могли просто смотреть, как Россия насильственно сдвигает границы. В то же время нереалистично верить, что необходимо реализовать полностью минские мирные соглашения, прежде чем санкции будут сняты. Они накапливались постепенно, и также постепенно их следует снимать. И первый большой шаг в сокращении санкций мы должны связать с реальным перемирием. Таким образом россияне увидят, что оно того стоит», - заявил он.

Как сообщал ForUm, Россия направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе.

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

Президент Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

11 сентября президент РФ Владимир Путин в разговоре с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель высказал готовность дополнить проект резолюции Совета безопасности о размещении миротворцев во всех местах поездок наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

РФ предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения.

Порошенко намерен представить на заседании Генассамблеи ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.