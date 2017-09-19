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Киевский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте двух фигурантов дела 2 мая Сергея Долженкова и Евгения Мефьодова, подозреваемых в преступлении против основ национальной безопасности Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По ее  словам, именно этим двум фигурантам массовых беспорядков 2 мая 2014 года после оправдательного приговора Ильичевского горсуда в зале судебного заседания прокуратура Одесской области сообщила о подозрении в совершении публичных призывов к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, направленных на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Как ранее сообщал ForUm, 18 сентября городской суд Черноморска полностью оправдал группу антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы.

Пятерых фигурантов, находившихся под стражей, освободили, однако двоих их них – Сергея Долженкова и Евгения Мефедова (гражданин РФ) снова задержали и предъявили новые обвинения.

После этого активисты ряда патриотических организаций попытались не дать вывезти оттуда оправданных фигурантов. Полиции, однако, удалось эвакуировать обвиняемых, членов их семей и адвокатов.

 
ForUm

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