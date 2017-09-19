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Минобороны РФ опровергло сообщения СМИ о залпе из вертолета по толпе людей во время учений «Запад-2017».

В пресс-службе Западного военного округа подчеркнули, что 18 сентября никаких инцидентов, связанных с авиацией, на маневрах не было, сообщает РИА Новости.

«Все сообщения в социальных сетях о «залпах по толпе журналистов», «большом количестве тяжелораненых» — намеренная провокация или чья-то персональная глупость», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что на выложенных в социальной сети видеокадрах показан другой эпизод. Он произошел, когда вертолеты тренировали поражение наземных целей.

«Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей», — объяснили в пресс-службе.

В Кремле, комментируя публикации СМИ об инциденте, переадресовали вопрос в Минобороны.

Напомним, российские СМИ сообщили, что на очередном этапе российско-белорусских военных учений «Запад-2017» на полигоне «Лужский» под Санкт-Петербургом вертолета Ка-52 совершил пуск ракет класса «воздух-земля» по зрителям.
ForUm

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