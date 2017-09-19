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Сегодня, 19 сентября, известного в криминальном мире «вора в законе» «Тенго Гальского» повторно выдворили за пределы нашей страны, сообщает департамент коммуникации полиции Киевской области.

Отмечается, что на следующие 5 лет ему запрещен въезд в Украину.

«35-летнего криминального мигранта из Грузии задержали оперативники 29 августа в столице, куда он в очередной раз нелегально прибыл для перераспределения сфер влияния в преступной среде. Пересек государственную границу Украины вне пункта пропуска Государственной пограничной службы со стороны Российской Федерации, подделав документы», – говорится в сообщении.

По данным главка, в 2014 году ранее судимого криминального авторитета «короновали» в Санкт-Петербурге Российской Федерации. Его преступная деятельность имеет транснациональный характер, а пребывание на территории нашего государства представляет угрозу безопасности граждан.

Полицейские обратились к Государственной миграционной службе Украины с ходатайством и сегодня, по решению суда, гражданина Грузии принудительно выдворили.

Напомним, 13 декабря 2016 года правоохранители выдворили «Тенго Гальского» с запретом въезда на территорию Украины сроком на три года. 
ForUm

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