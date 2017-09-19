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Сегодня, 19 сентября, последние независимые члены наблюдательного совета «Нафтогаза» сообщили компании о своем намерении уйти в отставку. Свое решение Пол Уорвик и Маркус Ричардс связывают со сворачиванием реформ со стороны правительства, сообщает пресс-служба компании.

В своем письме они отмечают, что в апреле 2017 они уже высказывали представителям Кабинета Министров свою четкую позицию относительно невыполнения правительством Плана реформирования корпоративного управления «Нафтогаза».

«Несмотря на заверения, предоставленные членам наблюдательного совета представителями высшего политического руководства Украины, в течение последних пяти месяцев не произошло никаких существенных сдвигов вперед. Ни одно из действий, которые находятся под контролем правительства, не было выполнено. Напротив, уровень политического вмешательства в работу «Нафтогаза» продолжает расти и стал, к сожалению, очевидной нормой», - говорится в письме.

В компании анонсировали на среду, 20 сентября, брифинг в связи с отставкой представителей набсовета.

Напомним, в апреле председатель наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Юлия Ковалив 3 апреля написала заявление о прекращении своих полномочий члена набсовета по собственному желанию. 
ForUm

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