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Киевский райсуд Одессы арестовал без права внесения залога подозреваемую в нарушении правил пожарной безопасности воспитательницу детского лагеря «Виктория» в Одессе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

«Киевский районный суд Одессы взял под стражу воспитателя (ответственного за пожарную безопасность) коммунального внешкольного учебного заведения «ОГД ОСК «Виктория», которую подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 УК Украины, а именно нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, повлекшего гибель людей и материальный ущерб в особо крупных размерах», - сказано в нем.

Следственный судья избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без права залога, сообщает «Украинская правда».

Установлено, что согласно предписанию в июне сотрудники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области провели проверку территории, зданий, сооружений, подсобных и бытовых помещений детского лагеря «Виктория», в результате которой от ответственного лица за пожарную безопасность требовалось принять ряд мер по соблюдению требований пожарной безопасности.

Также отмечается, что подозреваемая, будучи ознакомленной с указанным предписанием и будучи обязанной выполнить его в полном объеме, не приняла мер по их выполнению.

Как сообщал ForUm, в ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.  

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Следователи прокуратуры Одесской области начали расследование по факту служебной халатности, приведшей к гибели детей в лагере «Виктория».

Также в порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря Петрос Саркисян. 18 сентября суд арестовал его без права внесения залога.
ForUm

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