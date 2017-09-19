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Экс-глава Одесской облгосадминистрации, лидер «Руху новых сил» Михаил Саакашвили во вторник приехал в Киев, где в 12:00 планирует встречу под Администрацией президента. Об этом сообщил внефракционный нардеп Юрий Деревянко.

«Он (Саакашвили. - Ред.) на 12:00 будет под Администрацией Президента, где будет объявлять требования к власти», - сказал Деревянко.

Он также отметил, что кроме митинга под АП, сегодня не планируется других мероприятий, сообщает «Украинская правда».

На уточнение, планирует ли Саакашвили в Киеве встречаться с кем-то важным, Деревянко ответил: «Вы сможете его об этом спросить в 12:00 под АП».

Кроме того, пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж сообщила, что Саакашвили уже прибыл в Киев.

Напомним, ранее Саакашвили анонсировал проведение акции в Киеве 17 октября.
ForUm

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