Сегодня рано утром в Херсоне произошел пожар, в котором погибла молодая 25-летняя женщина со своими тремя детьми. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
Пожар был локализован в 07:00. В тот момент пожарные обнаружили тела матери и двух ее детей.
Тело 5-летней дочери пожарные нашли на балконе в 12:40 в ходе разбора конструкций дома.
В этом пожаре получил ожоги муж погибшей женщины, травмы одна из жительниц многоквартирного дома и спасатель во время эвакуации людей со второго этажа.
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