также в разделеПроисшествия
В Хмельницкой области разбился самолет-ороситель 8
За прошлые сутки ранены 3 бойцов АТО 14
Столкновения под судом в Черноморске: пострадали 35 правоохранителей 24
В Херсоне в результате пожара погибла женщина с двумя детьми 32
В Николаеве из ювелирки вынесли 5 килограммов золота 42
Одному из оправданных фигурантов дела 2 мая пробили голову 88
За сутки в зоне АТО 14 обстрелов, ранены 2 военных 31
В центре Луганска неизвестные взорвали памятник боевикам 81
Под судом, рассматривавшим дело 2 мая, произошли стычки 80
В ГосЧС назвали вероятную причину пожара в детском лагере 65
Погоревший на взятке полицейский, убегая от силовиков, попал в ДТП 29
На Закарпатье сгорела база отдыха 53
На Киевщине во время движения сгорел локомотив поезда 49
По западным областям Украины пронеслась буря 97
АТО: Боевики начали применять артиллерию, ранен один военный 26
Пожар в одесской «Виктории»: среди версий произошедшего – поджог 61
Трагедия в одесском лагере: на месте пожара нашли останки третьей девочки 225
Пожар в одесском лагере: В здании не сработала сигнализация 47

Сегодня рано утром в Херсоне произошел пожар, в котором погибла молодая 25-летняя женщина со своими тремя детьми. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Пожар был локализован в 07:00. В тот момент пожарные обнаружили тела матери и двух ее детей.

Тело 5-летней дочери пожарные нашли на балконе в 12:40 в ходе разбора конструкций дома.

В этом пожаре получил ожоги муж погибшей женщины, травмы одна из жительниц многоквартирного дома и спасатель во время эвакуации людей со второго этажа.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги