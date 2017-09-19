Сегодня рано утром в Херсоне произошел пожар, в котором погибла молодая 25-летняя женщина со своими тремя детьми. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Пожар был локализован в 07:00. В тот момент пожарные обнаружили тела матери и двух ее детей.

Тело 5-летней дочери пожарные нашли на балконе в 12:40 в ходе разбора конструкций дома.

В этом пожаре получил ожоги муж погибшей женщины, травмы одна из жительниц многоквартирного дома и спасатель во время эвакуации людей со второго этажа.