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В Черкасском районе в районе поселка Ирдынь в административных границах Белозерской объединенной территориальной общины спасатели продолжают борьбу с возгоранием торфа. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

За минувшие сутки удалось ликвидировать горение торфа на площади в 2 га. Общая площадь очагов огня по состоянию на 19 сентября, составляет 49 га.

Существенно затрудняет проведение работ на месте пожара сильная засуха, низкий уровень залегания грунтовых вод и удаленность водоисточников, откуда спасатели могут взять воду для тушения. Пожарные насосные станции установлены на берегу реки Ирдынь за 1,2 километра от основных очагов пожара.  

Работники лесного хозяйства с помощью тракторов продолжают обвалование и создание углубленных мелиоративных полос вокруг опасных участков.

Для ограничения пребывания в опасной зоне посторонних лиц представителями полиции вокруг места пожара перекрыты все автомобильные и пешеходные пути.

Начата работа с жителями поселков Ирдынь и Дубиевка. Спасатели с волонтерами проводят информационно разъяснительную работу среди населения. Во время обходов домохозяйств специалисты ГосЧС разъясняют людям оперативную обстановку связанную с горением торфа, а также дают советы относительно уменьшения влияния негативных факторов пожара на здоровье.

Специфика тушения торфяных пожаров из-за охвата больших площадей, высокой устойчивости горения отличается своей долговечностью, что существенно влияет на экосистему.

Наиболее действенным способом борьбы с торфяными пожарами, особенно грунтовыми, является создание вокруг территории минерализованных канав шириной 0,7-1 м и глубиной до минерального грунта или грунтовых вод. Сам пожар тушат путем перекопки горящего торфа и заливки его большим количеством воды. Поскольку температура в толще торфа, охваченного пожаром, более тысячи градусов, значительная часть воды, попадающей в зону горения сверху, испаряется, не успевая достичь очага. Для ликвидации торфяного пожара необходимы очень большие объемы воды. По расчетам, для ликвидации горения 1 кг торфа необходимо 20 литров воды.

Торфяные пожары создают опасность провала в прогоревший грунт (прогар) людей и техники. Торф медленно прогорает на всю глубину, которая может достигать 6-8 и более метров. Даже после ликвидации пожара длительное время после выгорания внутри сохраняется высокая температура. Удушающий смог – на 90 процентов результат горения торфяников, а не лесов. В состав смога входит угарный газ, мелкие взвешенные частицы, бензол и другие продукты горения, которые могут привести к ухудшению здоровья граждан. Поэтому на месте работают медики.

Напомним, 17 сентября в Черкасском районе, в районе поселка Ирдынь, в административных границах Белозерской сельского совета, загорелась сухая трава. Затем появились очаги горения на торфополях. 
ForUm

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