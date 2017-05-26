Президент Петр Порошенко совершил рабочую поездку в Одесскую область, где принял участие в церемонии открытия реконструированного участка дороги Т-16-28 (М-15) село Спасское - город Вилково, испытаниях новейшей отечественной ракеты и открытии Стамбульского парка в Одессе.

Также Президент подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению беспрепятственной реализации гражданами Украины права на безвизовые поездки в Европейский Союз.

Народный депутат из группы «Видродження» Геннадий Бобов перечислил в государственный бюджет около 38 миллионов гривен.

Высокий суд Лондона отложил вынесение промежуточного решения по еврооблигациям на сумму 3 млрд долларов, выпущенных Украиной в декабре 2013 года.

Под Черниговом разбился легкомоторный самолет, пилот погиб.



Генпрокурор Юрий Луценко планирует покинуть свой пост через полгода.

За минувшие сутки члены НВФ 57 раз открывал огонь по подразделениям сил АТО, ранены пятеро военнослужащих.

Окружной административный суд Киева по иску единственного собственника банка – компании «Экосипан» – отменил решение Национального банка о неплатежеспособности банка «Михайловского».

Подозреваемый в расстреле мотоциклиста в Киеве 25 мая пришел в полицию.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила работу в Украине и ожидает поддержки Верховной Радой пенсионной, земельной, приватизационной и антикоррупционной реформ для предоставления Украине 5-го транша в рамках механизма расширенного финансирования (EFF).

Кабинет Министров Украины завершил процедуру собеседований с кандидатами на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро по правительственной квоте и единогласно избрал на эту должность Михаила Буроменского – доктора юридических наук, председателя делегации Украины в GRECO.

На сегодняшний день арестованы семь налоговиков времен президентства Виктора Януковича. Суд назначил залог задержанным в рамках спецоперации бывшим руководителям налоговых администраций на общую сумму 443,988 миллиона гривен.

Лидер мелитопольского Антимайдана Екатерина Уманец заявила в эфире ток-шоу «Время покажет» на российском «Первом канале», что украинцы настолько обеднели, что расплачиваются в маршрутках солью.

Для жителей Днепровского и Дарницкого районов Киева в июне подорожает отопление и горячая вода в среднем на 9%.

Соглашения о малом пограничном движении, заключенные с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией, будут действовать и после введения безвизового режима со странами ЕС.

В здании Окружного административного суда Киева сотрудники НАБУ провели обыск. По данным Бюро, он связан с незаконным обогащением его председателя.