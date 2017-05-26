также в разделеОбщество
Антикоррупционная спецоперация: арестованы семь налоговиков 11
Воздушные силы ВСУ получат 60 модернизированных самолетов 20
В рамках возврата похищенных $6 млрд долларов БТА Банк устанавливает контроль над крупным фармацевтическим заводом 47
За сутки в АТО ранены пятеро военных 14
ОБСЕ: За прошлую неделю на Донбассе погиб мирный житель 26
Задержание экс-налоговиков: Аваков рассказал, во сколько обошлась спецоперация 50
25 мая. Картина дня 37
В Луцке изъяли 400 килограммов янтаря 29
Подозреваемую в убийстве ривненчанку экстрадировали из Египта в Украину 21
Грицак о запрете въезда Яковлевой: Мы не должны отслеживать каждую актрису 54
Узников Кремля хотят признать политзаключенными 36
Замначальника управления ГПУ попался на взятке 67
Задержан еще один участник столкновений в Днипре 42
СНБО не рассматривал вопрос о прекращении пассажирских перевозок с РФ 102
Минюст: ГПУ подала непроверенную информацию о фальшивомонетчиках в колонии 28
Украинские военные заняли новые позиции на Светлодарской дуге 146
Обвинительный акт в отношении патрульного Олийныка рассмотрит суд присяжных 30
Жители села едва не устроили расправу над водителями фур со львовским мусором 83

В здании Окружного административного суда Киева неизвестные с нашивками «НАБУ» проводят обыск. Об этом в Facebook сообщил судья-спикер Богдан Санин.

«В суде с 7 утра происходят обыски, которое проводят люди, с похожими нашивками как у НАБУ. Судья Евгений Аблов связывает такие действия с тем, что в ОАСК рассматривается два дела против НАБУ:  то, в котором обжалуют создание Общественного совета при НАБУ, и то, в котором обжалуют назначение замдиректора бюро Гизо Углавы из-за якобы двойного гражданства», - отметил он.

По словам Санина, судья Аблов вчера был на допросе в НАБУ (как свидетель) и подтвердил в протоколе допроса факт вмешательства НАБУ в судебный процесс по рассмотрению дел, где стороной является НАБУ. Предположительно суд, который дал санкцию на обыск - районный суд города Львова.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года