В здании Окружного административного суда Киева неизвестные с нашивками «НАБУ» проводят обыск. Об этом в Facebook сообщил судья-спикер Богдан Санин.

«В суде с 7 утра происходят обыски, которое проводят люди, с похожими нашивками как у НАБУ. Судья Евгений Аблов связывает такие действия с тем, что в ОАСК рассматривается два дела против НАБУ: то, в котором обжалуют создание Общественного совета при НАБУ, и то, в котором обжалуют назначение замдиректора бюро Гизо Углавы из-за якобы двойного гражданства», - отметил он.

По словам Санина, судья Аблов вчера был на допросе в НАБУ (как свидетель) и подтвердил в протоколе допроса факт вмешательства НАБУ в судебный процесс по рассмотрению дел, где стороной является НАБУ. Предположительно суд, который дал санкцию на обыск - районный суд города Львова.