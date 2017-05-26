Суд назначил залог задержанным в рамках спецоперации бывшим руководителям налоговых администраций на общую сумму 443,988 миллиона гривен.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсений Аваков.
«Антикоррупционная налоговая операция. Избраны все меры пресечения. 443,988 млн грн – сумма залога для задержанных. Не останавливаемся», - написал он в Тwitter.
Напомним, 24 мая в ходе спецоперации Военной прокуратуры и Нацполиции состоялись 454 одновременных обыска в 15 областях, во время которых задержали 23 экс-руководителей областных налоговых администраций времен экс-президента Виктора Януковича. Семь из них арестованы.
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