Генпрокурор Юрий Луценко планирует покинуть свой пост через полгода. Об этом он заявил в эфире телеканала 1+1.

В ответ на вопрос, видит ли он себя следующим президентом или премьер-министром Украины, Луценко ответил: «Я вижу себя генеральным прокурором Украины». Но при этом чиновник отметил, что хочет «быть эффективным и результативным генеральным прокурором».

Глава ГПУ пояснил, что чувствует огромную ответственность с первого дня работы на этой должности, ведь «всю жизнь боролся за справедливость». «Каждый день чувствую эту тяжесть. Все в моих руках, очень многое в моих руках», - заявил он.

«Я не собираюсь здесь задерживаться. Но я еще не все сделал», - пояснил генпрокурор.

Луценко сказал, что планирует уйти с должности через полгода, а максимум, на который может задержаться – это до апреля следующего года. «Я больше не выдержу», - признался он. В то же время руководитель прокуратуры не пояснил, каким видит свое дальнейшее будущее. «Кем я буду потом, я даже не думаю. Мне некогда думать о глупостях», - подчеркнул он.