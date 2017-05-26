Возле аэродрома «Певцы», по ул. Ящука, 21 в Чернигове разбился самолет.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, информация о происшествии поступила в 14:58.

При падении самолет задел жилой дом и загорелся. В результате повреждено 10 кв.м. внешней стены здания.

По вызову к месту происшествия оперативно прибыли 4 отделения пожарно-спасательных подразделений города. С помощью воздушно-механической пены пожар в 15:15 локализован и в 15:30 окончательно ликвидирован. В результате падения погиб 36-летний пилот воздушного судна. Жители дома не пострадали.

Всего к ликвидации происшествия привлекалось 25 человек личного состава и 4 единицы специальной техники.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.