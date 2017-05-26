также в разделеОбщество
Бобов уплатил налоги и показал платежки 7
Гройсман: Вопрос авто на иностранных номерах неоднозначный 16
В Одессе открыли Стамбульский парк 31
Полиция задержала «антикоррупционера» за торговлю оружием из АТО 12
Порошенко подписал указ об обеспечении права украинцев на безвизовые поездки в ЕС 41
Кабмин уволил председателя Гослесресурсов 17
На российском телеканале заявили, что в Украине платят солью за проезд 50
В НАБУ назвали причину обысков в Окружном админсуде 22
Суды уже наказали 9 антиукраинских администраторов из соцсетей РФ 33
Антикоррупционная спецоперация: арестованы семь налоговиков 41
Воздушные силы ВСУ получат 60 модернизированных самолетов 57
В Окружном админсуде Киева проходят обыски 52
В рамках возврата похищенных $6 млрд долларов БТА Банк устанавливает контроль над крупным фармацевтическим заводом 74
За сутки в АТО ранены пятеро военных 19
ОБСЕ: За прошлую неделю на Донбассе погиб мирный житель 31
Задержание экс-налоговиков: Аваков рассказал, во сколько обошлась спецоперация 72
25 мая. Картина дня 40
В Луцке изъяли 400 килограммов янтаря 29

Соглашения о малом пограничном движении, заключенные с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией, будут действовать и после введения безвизового режима со странами ЕС.

Об этом в Facebook сообщил Департамент консульской службы МИД в ответ на вопросы пользователей соцсетей.

«Введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины не окажет влияния на порядок поездок граждан Украины, применяемый в рамках соглашений о малом пограничном движении», - говорится в ответе.

В МИД добавили, что соглашения о малом пограничном движении, заключенные с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией, будут применяться и в дальнейшем.

Как ранее сообщал ForUm, 22 мая в Официальном журнале Европейского Союза обнародован законодательный акт, которым для граждан Украины с 11 июня вводится безвизовый режим. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

55
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года