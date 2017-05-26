Соглашения о малом пограничном движении, заключенные с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией, будут действовать и после введения безвизового режима со странами ЕС.

Об этом в Facebook сообщил Департамент консульской службы МИД в ответ на вопросы пользователей соцсетей.

«Введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины не окажет влияния на порядок поездок граждан Украины, применяемый в рамках соглашений о малом пограничном движении», - говорится в ответе.

В МИД добавили, что соглашения о малом пограничном движении, заключенные с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией, будут применяться и в дальнейшем.

Как ранее сообщал ForUm, 22 мая в Официальном журнале Европейского Союза обнародован законодательный акт, которым для граждан Украины с 11 июня вводится безвизовый режим.