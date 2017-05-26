Кабинет Министров Украины завершил процедуру собеседований с кандидатами на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро по правительственной квоте и единогласно избрал на эту должность Михаила Буроменского – доктора юридических наук, председателя делегации Украины в GRECO. Соответствующее решение обнародовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе внеочередного заседания правительства.

Он напомнил, что набор кандидатов на должность аудитора НАБУ от правительства был объявлен 17 марта, его провела специальная рабочая группа. К собеседованию с членами правительства были допущены 12 кандидатов. «Мы провели собеседования с 11 кандидатами из 12, поскольку один из кандидатов не вышел на связь в течение недели, но материалы о нем были, и мы могли с ними ознакомиться, - сообщил Гройсман. - На внеочередном заседании правительства мы решили, что альтернативой (на должность аудитора НАБУ по правительственной квоте) может стать Буроменский Михаил Всеволодович».

Премьер-министр сообщил, что решение правительства принято, и в течение трех дней оно будет оформлено Министерством юстиции.

«Работу по отбору (аудитора) на этом мы завершаем. Однако аудит НАБУ будет проходить ежегодно. И в следующем году мы должны провести аналогичную процедуру и в дальнейшем эффективно поддерживать все органы, работа которых направлена ​​на борьбу с коррупцией», - сказал Гройсман.

Как известно, согласно закону «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» Президент, Верховная Рада и Кабмин ежегодно определяют по одному члену комиссии из числа лиц, имеющих значительный опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях, обладающих необходимыми знаниями и навыками для проведения такой оценки (аудита), а также имеют безупречную деловую репутацию.

16 марта Комитет ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции провел заседание без своего председателя Егора Соболева и рекомендовал парламенту рассмотреть кандидатуры Найджела Брауна и Роберта Сторча на должность члена комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ. В заседании приняли участие 13 членов антикоррупционного комитета из 24. Присутствующие члены комитета, в частности депутат от «БПП» Игорь Артюшенко, отметили, что заседание является легитимным, хоть и проводится без председателя комитета. На заседание пришел и Соболев. Он подчеркнул, что не мог проводить заседание антикоррупционного комитета по требованию трети его членов, своевременно не поставив в известность остальных членов комитета. Он напомнил, что назначил заседание на завтра, 17 марта. Впоследствии Соболев заявил, что решения, принятые сегодня некоторыми членами комитета, не имеют никакой силы.

Верховная Рада еще 23 февраля планировала назначить аудитора НАБУ от парламента. В состав комиссии предполагалось выдвинуть кандидатуру заместителя генерального инспектора Департамента юстиции США Роберта Сторча. Однако в тот день после соответствующего доклада председателя антикоррупционного комитета Соболева по поводу Сторча Парубий отметил, что «Народный фронт» и «БПП» предложили другую кандидатуру – Найджела Брауна, которая ранее не обсуждалась и не утверждалась профильным комитетом. Ряд депутатов выразили возмущение по поводу такой ситуации, отметив, что это происходит в нарушение Регламента ВР и закона о НАБУ. Впоследствии во время голосования кандидатуры Сторча и Брауна не набрали необходимых 226 голосов, и депутаты проголосовали за возвращение этого проекта постановления в комитет на доработку.