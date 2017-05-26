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Лидер мелитопольского Антимайдана Екатерина Уманец заявила в эфире ток-шоу «Время покажет» на российском «Первом канале», что украинцы настолько обеднели, что расплачиваются в маршрутках солью.

«Я – украинка, я пришла в вышиванке специально. Я по всей Москве прошла в вышиванке... Я – патриот Украины. Я люблю свою страну. И я езжу в свою страну. И я два дня как оттуда приехала. Мне на украинской таможне разворотили весь чемодан. Слава богу, что меня еще не арестовали», – рассказала она, сообщает 112 Украина.

На вопрос о ситуации в Украине женщина сказала, что все «печально».

«Нищета. У нас люди солью рассчитываются в маршрутном такси», – подчеркнула Уманец.

Как сообщает РИА Мелитополь, Уманец зарегистрировала общественную организацию «Военно-исторический клуб «Бессмертный полк», проводивший в области одноименную акцию. Сейчас Уманец живет в Москве.
ForUm

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