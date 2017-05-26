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На сегодняшний день арестованы семь налоговиков времен президентства Виктора Януковича. Об этом сказал министр внутренних дел Украины Арсен Акваков во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По его словам, рассмотрены все меры пресечения в судах в отношении бывших сотрудников Государственной налоговой службы времен Януковича. «И мы имеем около 350 млн залога, и семь человек на сегодняшний день арестованы, а несколько человек, на которых решение суда идет личное обязательство и незначительные залоги, так мы принимаем решение вместе с прокуратурой подавать апелляцию», - отметил Аваков, сообщает УНИАН.

Он напомнил, что речь идет о «96 млрд грн, которые с 2011 по 2013 год были изъяты из государственного бюджета, и эта сумма вдвое больше бюджета Министерства обороны, вдвое больше бюджета МВД, точно больше, чем бюджет Министерства здравоохранения и Министерства образования».

Аваков отметил, что не может давать оценку судебной системе, но считает, что «не можем так пренебрежительно относиться к тому, что суд принимает такие решения, и реформа судов нужна».

Напомним, 24 мая в ходе спецоперации Военной прокуратуры и Нацполиции состоялись 454 одновременных обыска в 15 областях, во время которых задержали 23 экс-руководителей областных налоговых администраций времен экс-президента Виктора Януковича. 
ForUm

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