Окружной административный суд Киева 15 мая по иску единственного собственника банка – компании «Экосипан» – отменил решение Национального банка о неплатежеспособности банка «Михайловского», решение Фонда гарантирования вкладов физлиц о введении в него временной администрации и решения обоих госорганов о ликвидации банка.



Суд констатировал, что перечисление 1,507 млрд грн со счета ООО «Инвестиционно-расчетный центр» на счета физлиц хоть увеличило обязательства ФГВФЛ, но не было «операциями банка», поскольку банк «Михайловский» не являлся стороной договоров займа, а лишь выполнял распоряжения клиента, сообщает FinClub.

Исходя из этого, суд решил, что банк «Михайловский» не осуществлял операции, вследствие которых его обязательства перед физлицами в пределах гарантированной суммы выросли за счет уменьшения обязательств перед юридическими лицами. А значит, причин для неплатежеспособности не было.

При этом суд отказался «обязать НБУ совершить все необходимые действия по восстановлению функционирования ПАО «Банк Михайловский» в качестве банка».

Нацбанк готовит апелляцию. «Национальный банк не соглашается с решением Окружного административного суда города Киева, который 15 мая 2017 года вынес постановление, частично удовлетворив иск ООО «Экосипан» и отменив решение НБУ об отнесении Банка Михайловский в категорию неплатежеспособных и ликвидации этого банка, а также оба решения ФГВФЛ», – сообщили в НБУ.

Напомним, в июле 2016 года Национальный банк Украины решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк «Михайловский».