Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область принял участие в церемонии открытия реконструированного участка дороги Т-16-28 (М-15) село Спасское - город Вилково. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Порошенко напомнил, что к 2016 году строительство дороги даже не начиналось: «Раньше здесь дороги не было. А сейчас мы посмотрели – выглядит, ну как не в Украине».

По его словам, в вопросе строительства дорог навели порядок: начали поступать деньги, начались работы, происходят честные и прозрачные тендерные процедуры, электронные закупки.

«Мы в этом году построили и построим вдвое больше дорог, чем в прошлом. Мы выделим средства гораздо больше, чем в прошлом. Мы будем развивать не только эту дорогу, но и всю сеть», - сказал Порошенко и добавил, что Одесская область – крупнейшая в Украине по территории, а потому нуждается в большем количестве дорог.

Президент также высказался за увеличение туристической инфраструктуры. «Больше должно быть мест, где можно остановиться. Для чего? Потратить деньги, и таким образом дать работу местным». Глава государства отметил, что будет рекламировать Вилково на всех страницах международных изданий: «Дельта Дуная, украинская Венеция, известная дунайская сельдь. Но самое главное – это гостеприимные люди. Дружный, гостеприимный, трудолюбивый, украинский народ».

Также Порошенко пообщался с жителями Вилково и близлежащих населенных пунктов. Местный житель Даниил Крюков подарил Президенту в память о посещении Вилково символ города – смоляную лодку.

Общая протяженность автомобильной реконструированной дороги составляет 44,7 км. Автомобильная дорога была построена в 1940-1950 годах, проходит по территории Килийского и Татарбунарского районов Одесской области. Дорога является туристическим маршрутом, соединяющим город Вилково с основной транспортной магистралью юга Одесской области – автодорогой государственного значения М-15 Одесса-Рени.

Последние ремонтные работы на отдельных участках выполнялись в 2010 году. Вследствие увеличения интенсивности движения тяжеловесного транспорта произошло разрушение покрытия, была потеряна несущая способность покрытия. На отдельных участках покрытие было разрушено по всей ширине проезжей части, также отсутствовала дорожная разметка и частично отсутствуют дорожные знаки.

Общая договорная стоимость текущему среднему ремонту составила 235,686 млн грн. В частности, были проведены работы по восстановлению основания покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия, работы по благоустройству обочин.