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Национальное антикоррупционное бюро осуществляет обыски в Окружном административном суде Киева по делу о незаконном обогащении его председателя, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

«Утром 26 мая детективы НАБУ на основании постановления следственного судьи проводят следственные действия (обыски) по месту жительства председателя Окружного административного суда Киева (ОАСК) и в помещениях этого суда. Обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного 9 декабря 2016 года на основании анализа электронной декларации по факту возможного незаконного обогащения председателя ОАСК (ч. 2 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины)», – говорится в сообщении.

В Бюро подчеркнули, что любые заявления о возможной связи между следственными действиями НАБУ и административными производствами ОАСК о деятельности Бюро, в частности с делом об обжаловании назначения первого заместителя директора Национального бюро Гизо Углавы, являются откровенно спекулятивными и не имеют подтверждения.

«Подчеркиваем, что расследование по факту незаконного обогащения председателя ОАСК начато детективами НАБУ 9.12.2016. Тогда как дело об обжаловании назначения Гизо Углавы, зарегистрировано в ОАСК 11.04.2017. В целом, начиная с декабря 2015 в работе ОАСК было 28 дел, ответчиком в которых выступало НАБУ», – отметили Бюро.

Напомним, сегодня, 26 мая, в здании Окружного административного суда Киева сотрудники НАБУ проводят обыск
ForUm

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