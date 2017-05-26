Высокий суд Лондона отложил вынесение промежуточного решения по еврооблигациям на сумму 3 млрд долларов, выпущенных Украиной в декабре 2013 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Так, во время заседания 26 мая 2017 в Высоком суде в Лондоне судья Блэр [Blair] рассмотрел ряд нерешенных вопросов по результатам решения, вынесенного судом 29 марта 2017 года в порядке упрощенного производства. В частности, суд рассмотрел заявление Украины о дальнейшем приостановлении исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины в английском Апелляционном суде, который состоится не раньше 2018 года.

«Учитывая сложность затронутых вопросов, судья решил отложить вынесение своего решения. Таким образом, после сегодняшнего слушания судья выделит определенное время на то, чтобы рассмотреть вопрос глубже перед тем, как вынести свое решение в положенный срок», - говорится в сообщении.

Напомним, 29 марта Министерство финансов заявило, что суд подать апелляцию на решение суда рассмотреть иск РФ по ускоренной процедуре по долгу на 3 млрд долларов.

Украина получила от РФ кредит в 3 млрд долл. при президенте Викторе Януковиче в декабре 2013 года. Киев настаивал на признании долга коммерческим с его последующей реструктуризацией и списанием части задолженности. В свою очередь Россия отказалась от реструктуризации на условиях, принятых частными кредиторами Украины, и потребовала признать долг государственным.

В минфине России заявили, что Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить РФ «Долг Януковича».

Украина подаст апелляцию по судебному спору с Россией 10 июня.