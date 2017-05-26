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Для жителей Днепровского и Дарницкого районов Киева в июне подорожает отопление и горячая вода в среднем на 9%. Об этом сообщает «Новая коммунальная Украина» в Facebook.

«Для почти 300 тысяч киевлян в июне вырастут тарифы на отопление и горячую воду. Это зона обслуживания Дарницкой ТЕЦ - часть Днепровского и Дарницкого районов на левом берегу столицы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение об изменении тарифов для ООО «Евро-Реконструкция» приняты, но пока не опубликованы в официальном издании. Поэтому дата их введения выглядит так: для населения - с 1 июня 2017 года, но не ранее дня, следующего за днем ​​опубликования постановления в газете «Урядовый курьер», для других потребителей - с 1 июня без дополнительных условий.

Тариф для населения вырастет в среднем на 9%, для бюджетных учреждений и других потребителей - почти на 5%.
ForUm

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