За минувшие сутки члены НВФ 57 раз открывал огонь по подразделениям сил АТО, ранены пятеро военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Ситуация в районе проведения АТО остается сложной. Есть признаки частичного ее обострения на отдельных участках линии соприкосновения. НВФ все чаще использовали тяжелое артиллерийское вооружение, применение которого запрещено Минскими договоренностями. Били бандиты, в том числе, и по жилым кварталам населенных пунктов», - говорится в сообщении.

На приморском направлении члены НВФ 29 раз применили оружие против украинских защитников. Около 21.00 противник обстрелял опорные пункты ВСУ на подступах к Красногоровке из минометов различных калибров, вооружения танка и БМП, зенитной установки и пехотного вооружения. Во время этого обстрела несколько вражеских мин попали в жилой квартал возле городской больницы. Никто не пострадал. Несколько близлежащих домов были повреждены. Этот же населенный пункт НВФ обстреляли под конец суток из 120-мм минометов и мощных артиллерийских систем калибра 152 мм. Последствия этого обстрела сейчас выясняются.

Также вечером на этом направлении под вражеским минометным огнем оказались позиции ВСУ вблизи Широкино и Марьинки. По украинским защитникам Широкино также бил вражеский танк. Кроме того, вооруженные провокации со стороны НВФ происходили неподалеку Водяного - из вооружения БМП, у Гнутово и Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении зафиксировано 26 фактов нарушения членами НВФ договоренностей о неприменении оружия. Самой напряженной ситуацией остается в пригороде Авдеевки.

«Обстреляв днем ​​украинских воинов на этом участке фронта из минометов и РСЗО «Град», российско-террористические бандформирования не прекратили вести огонь по нашим позициям и с наступлением сумерек. Враг бил из минометов, 122-мм артиллерийских систем, гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия. Беспокойно вечером было и вблизи Луганского, что на Светлодарской дуге, где боевики вели огонь из 82-мм минометов и гранатометов. А неподалеку Майорска бандиты использовали вооружение БМП и стрелковое оружие», - рассказали в штабе.

На луганском направлении в течение минувших суток НВФ только два раза применяли оружие. «Обстреляв во второй половине дня наши оборонительные укрепления в районе н.п. Нижнетеплое из стрелкового оружия, около 22.00 часов боевики совершили обстрел наших позиций у Крымского из гранатометов», - отметили в пресс-центре.