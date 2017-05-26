Народный депутат из группы «Видродження» Геннадий Бобов перечислил в государственный бюджет около 38 миллионов гривен.



Соответствующие квитанции он опубликовал в Facebook.





«Сегодня утром перевел в государственный бюджет все средства согласно требованиям представителей государства. Я выполнил свои обязательства в полном объеме, хотя и нe согласен с ними. Но я действую и буду действовать исключительно в рамках закона. Уверен, что окончательную точку в этом деле поставит суд», - написал он.

Напомним, о том, что Бобов согласился оплатить налоги, заявил во время отчета в парламенте генеральный прокурор Юрий Луценко.

Однако нардеп опубликовал заявление, в котором опроверг это заявление, а также отказался признавать свою вину. Позже он подтвердил, что намерен заплатить 28 млн гривен налогов, однако с обвинениями не согласен.