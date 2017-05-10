В Украине 8 и 9 мая в ходе массовых мероприятий за различные правонарушения в отделы полиции были доставлены 89 человек, а по факту столкновений открыто 8 уголовных производств.

В Днипре в отделения полиции доставлены 25 человек, которых проверяют на причастность к столкновениям во время массовых мероприятий 9 мая. Министр внутренних дел Арсен Аваков после событий в городе 9 мая уволил начальника Главного управления полиции Днепропетровской области Игоря Репешко и начальника городского управления полиции Андрея Бидыло. Новым руководителем Главного управления полиции области назначен начальник Днепровского Института внутренних дел Виталий Глуховеря.

Исполняющим обязанности руководителя Главного управления полиции в Днепропетровской области по общественной безопасности назначен руководитель патрульной полиции Днипра Владимир Богонис.

Мэр Днипра Борис Филатов после стычек во время массовых мероприятий 9 мая решил прекратить финансирование из городского бюджета «ветеранских» организаций.

Абсолютное большинство акционеров Европейского банка реконструкции и развития поддержали продление ограничений на финансирование проектов в России.

Первый заместитель председателя Национального банка Яков Смолий будет исполнять обязанности главы НБУ с 11 мая.

По результатам первого полуфинала «Евровидения-2017» из 18 участников в финал прошли 10. Эти исполнители провели жеребьевку.

Россия сознательно загнала в тупик весь минский процесс, заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

В результате конфликта в офисе «Украинского союза ветеранов Афганистана Николаевского областного союза воинов-интернационалистов и запаса» в полицию доставлены 9 человек.

В Киеве неожиданно пошел снег.

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11 мая почти на всей территории Украины ожидаются заморозки.