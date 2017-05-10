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В результате конфликта в офисе «Украинского союза ветеранов Афганистана Николаевского областного союза воинов-интернационалистов и запаса» в полицию доставлены 9 человек. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления нацполиции Николаевской области.

По объяснениям участников инцидента, группа представителей нескольких общественных объединений пришла в офис союза воинов-интернационалистов якобы для того, чтобы обсудить с ветеранами Афганистана ситуацию, в результате которой произошла стычка между ними 9 мая на главной площади города.

Во время общения представители общественных объединений обратили внимание на наличие в помещении символики, которая, по их мнению, относится к запрещенной Законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», из-за чего началась драка.

На место происшествия прибыли правоохранители, которые, локализовав противоправные действия, для выяснения обстоятельств инцидента и степени вины участников, доставили в Центральный отдел полиции девять человек.

К врачам за медицинской помощью обратились четверо членов Николаевского областного союза воинов-интернационалистов, у которых зафиксированы телесные повреждения различной степени тяжести.

Информация о событии внесена в журнал Единого учета, решается вопрос о квалификации происшествия, предварительно, по признакам ч.1 ст.125 (Умышленное легкое телесное повреждение) и ч.1 ст.122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. После получения выводов специалистов относительно степени тяжести полученных пострадавшими телесных повреждения будут приняты окончательные решения относительно квалификации правонарушения.

Устанавливаются обстоятельства конфликта, сумма нанесенного ущерба и другие граждане, которые были участниками драки.

 
ForUm

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