Министр внутренних дел Арсен Аваков после событий в Днипре 9 мая уволил начальника Главного управления полиции Днепропетровской области Игоря Репешко и начальника городского управления полиции Андрея Бидыло. Об этом глава МВД написал на своей странице в Facebook.

«После предварительного рассмотрения по инцидентам и провокациям в Днипре утром подписан приказ об освобождении от должностей: начальника управления полиции Днепропетровской области генерала Репешко, начальника городского управления полиции Днипра полковника Бидыло, соответствующих заместителей по обеспечению общественной безопасности», – отметил он.

Также, по словам министра, назначено служебное расследование относительно того, что произошло – для дальнейшего изучения действий полицейских. «В Днипро направлена ​​комиссия во главе с председателем ДВБ Нацполиции Ковалем», – подчеркнул он.

Аваков также сообщил, что создана специальная следственная группа и направлена ​​в Днипро для расследования действий гражданских лиц и их координаторов в рамках возбужденных уголовных производств. «Результаты будут публично обнародованы. Надеюсь, этот урок полицией Днипра будет усвоен. Как, надеюсь, усвоят его и политики. Сделаем выводы - будем сильнее», – подчеркнул он.

Напомним, 9 мая в Днипре произошла потасовка во время празднования у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул на подходе к памятнику, во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того, как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной символики.

По данным полиции, во время массовых мероприятий в городе были задержаны 15 человек, а в результате конфликтов за медицинской помощью обратилось 6 полицейских и 8 участников акций.

После этого руководитель Главного управления полиции в Днепропетровской области назначил проведение служебного расследования действий полиции во время массовых мероприятий.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что виновные в «позорном сотрудничестве» сотрудников Нацполиции с «титушками» будут привлечены к ответственности.