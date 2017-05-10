также в разделеОбщество
Украинский стартап привлек более $100 миллионов инвестиций 3
После столкновений в Днипре задержаны 25 человек 11
Смолий начнет исполнять обязанности главы НБУ с 11 мая 10
Мэр Днипра решил прекратить финансирование «ветеранских» организаций 41
Победители первого финала «Евровидения» провели жеребьевку 39
НВФ с угрозами и стрельбой отказали в проезде наблюдателям ОБСЕ 11
У Авакова считают, что в Днипре полиция превысила полномочия 113
Луценко: Виновные в сотрудничестве полиции с «титушками» в Днипре будут наказаны 376
Обострение в зоне АТО: 70 обстрелов, 1 военный погиб, 2 – ранены 40
В Днипре проведут служебное расследование действий полиции 9 мая 110
Определилась первая десятка финалистов «Евровидения-2017» 1623
Полиция: Во время массовых мероприятий задержаны 50 человек 172
В Запорожье на акцию «Бессметный полк» пришли с портретами героев «Игры престолов» 252
Столкновения в Днипре: 14 человек пострадали, 15 – задержаны 140
В оккупированном Донецке провели военный парад 2685
На акциях к 9 мая в Украине пострадали 8 полицейских 79
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло 794
В Украине во время массовых акций задержали 45 человек 130

Министр внутренних дел Арсен Аваков после событий в Днипре 9 мая уволил начальника Главного управления полиции Днепропетровской области Игоря Репешко и начальника городского управления полиции Андрея Бидыло. Об этом глава МВД написал на своей странице в Facebook.

«После предварительного рассмотрения по инцидентам и провокациям в Днипре утром подписан приказ об освобождении от должностей: начальника управления полиции Днепропетровской области генерала Репешко, начальника городского управления полиции Днипра полковника Бидыло, соответствующих заместителей по обеспечению общественной безопасности», – отметил он.

Также, по словам министра, назначено служебное расследование относительно того, что произошло – для дальнейшего изучения действий полицейских. «В Днипро направлена ​​комиссия во главе с председателем ДВБ Нацполиции Ковалем», – подчеркнул он.

Аваков также сообщил, что создана специальная следственная группа и направлена ​​в Днипро для расследования действий гражданских лиц и их координаторов в рамках возбужденных уголовных производств. «Результаты будут публично обнародованы. Надеюсь, этот урок полицией Днипра будет усвоен. Как, надеюсь, усвоят его и политики. Сделаем выводы - будем сильнее», – подчеркнул он.

Напомним, 9 мая в Днипре произошла потасовка во время празднования у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул на подходе к памятнику, во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того, как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной символики.

По данным полиции, во время массовых мероприятий в городе были задержаны 15 человек, а в результате конфликтов за медицинской помощью обратилось 6 полицейских и 8 участников акций.

После этого руководитель Главного управления полиции в Днепропетровской области назначил проведение служебного расследования действий полиции во время массовых мероприятий. 

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что виновные в «позорном сотрудничестве» сотрудников Нацполиции с «титушками» будут привлечены к ответственности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

142
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года