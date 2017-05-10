Первый заместитель председателя Национального банка Яков Смолий будет исполнять обязанности главы НБУ с 11 мая, сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Сегодня у председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой последний рабочий день, о чем она объявила месяц назад. Валерия Гонтарева полностью оставляет профессиональные дела в Национальном банке и уходит в вынужденный отпуск, пока Верховная Рада Украины не примет решение о ее отставке», – говорится в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что Гонтарева готова перед увольнением выступить в Верховной Раде с докладом, как того и требует процедура увольнения с должности председателя Нацбанка.

«Согласно действующему законодательству решение об отставке председателя Национального банка принимает Президент Украины, а утверждает Верховная Рада Украины. Подробная процедура назначения на должность и освобождение от должности председателя Национального банка регламентируется статьей 18 Закона Украины «О Национальном банке Украини». Таким образом, Яков Смолий будет исполнять обязанности председателя Национального банка Украины до назначения нового председателя Национального банка», – подчеркнули в Нацбанке.

Напомним, ранее народный депутат, представитель Президента в парламенте Ирина Луценко сообщила, что Смолий будет исполнять обязанности главы НБУ с 10 мая.

Как известно, 10 апреля Гонтарева заявила, что подала заявление об отставке с 10 мая.