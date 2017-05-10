Россия сознательно загнала в тупик весь минский процесс. Об этом в интервью Голосу Америки заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

«Россия сознательно загнала в тупик весь минский процесс, и она его просто переворачивает с ног на голову. Это уже всем понятно. Вместо того чтобы понять, что нужно гарантировать хотя бы минимум безопасности. Поскольку без этого никакого доверия к действиям России нет», - сказал он.

Также, по словам министра, необходимо предпринять решительные шаги по освобождению политических заключенных и заложников.

Климкин напомнил, что разговаривал об этом с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне. «То есть сначала безопасность и то, что касается людей, а потом можно идти дальше», - подчеркнул он.

Напомним, ранее Климкин заявлял, что США могут присоединиться к «нормандскому формату» переговоров по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.