Новым руководителем Главного управления полиции Днепропетровской области назначен начальник Днепровского Института внутренних дел Виталий Глуховеря.

Об этом сообщил народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко.

«В эти минуты в Днипре началась процедура представления нового начальника областного УВД. Им станет Виталий Андреевич Глуховеря, ранее занимавший пост начальника Днепровского Института Внутренних дел и хорошо знающий обстановку в области», - написал он в Facebook.

Заместителем начальника полиции области по вопросам общественной безопасности станет доброволец, боец батальона «Днепр-1», начальник патрульной полиции Днепра, старший лейтенант Владимир Богонис.

Напомним, 9 мая в Днипре произошла потасовка у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной и коммунистической символики.

После этого в отделения полиции были доставлены 25 человек, которых проверяют на причастность к беспорядкам.



В свою очередь руководство областной полиции назначило проведение служебного расследования действий правоохранителей во время массовых мероприятий.

10 мая министр внутренних дел Арсен Аваков уволил начальника Главного управления полиции в Днепропетровской области Игоря Репешко и начальника городского управления полиции Андрея Бидыло.