Новым руководителем Главного управления полиции Днепропетровской области назначен начальник Днепровского Института внутренних дел Виталий Глуховеря.
Об этом сообщил народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко.
«В эти минуты в Днипре началась процедура представления нового начальника областного УВД. Им станет Виталий Андреевич Глуховеря, ранее занимавший пост начальника Днепровского Института Внутренних дел и хорошо знающий обстановку в области», - написал он в Facebook.
Заместителем начальника полиции области по вопросам общественной безопасности станет доброволец, боец батальона «Днепр-1», начальник патрульной полиции Днепра, старший лейтенант Владимир Богонис.
Напомним, 9 мая в Днипре произошла потасовка у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной и коммунистической символики.
После этого в отделения полиции были доставлены 25 человек, которых проверяют на причастность к беспорядкам.
В свою очередь руководство областной полиции назначило проведение служебного расследования действий правоохранителей во время массовых мероприятий.
10 мая министр внутренних дел Арсен Аваков уволил начальника Главного управления полиции в Днепропетровской области Игоря Репешко и начальника городского управления полиции Андрея Бидыло.
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