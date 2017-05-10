Абсолютное большинство акционеров Европейского банка реконструкции и развития поддержали продление ограничений на финансирование проектов в России. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

«Сегодня на заседании Совета управляющих ЕБРР Российская Федерация попыталась достичь отмены ограничений на финансирование проектов в РФ. Эти ограничения были введены в 2014 году. Основная аргументация российского управляющего была в том, что эти ограничения наносят ущерб развитию частного сектора экономики России и якобы негативно влияют на результаты работы банка», – отметил он.

В своем выступлении Данилюк отметил, что ситуация, когда один акционер ЕБРР осуществляет военную агрессию против другого акционера, является грубым нарушением норм международного права и является недопустимой. «Кроме того, военная и экономическая агрессия России против Украины наносит вред не только Украине, но и России, включая и частный сектор, о котором так «волновался» представитель РФ. Я также подчеркнул, что необходимо продолжить ограничительные меры банка против России», – подчеркнул министр.

«На заседании абсолютное большинство акционеров поддержали продление ограничений по проектам ЕБРР в России. Благодарю своих коллег-управляющих, руководство банка, и лично президенту ЕБРР Сумму Чаркрабарти за принципиальную позицию и поддержку. Уверен, что попытки России обойти ограничения и в дальнейшем не найдут поддержки среди наших партнеров», – подытожил Данилюк.