В Днипре в отделения полиции доставлены 25 человек, которых проверяют на причастность к столкновениям во время массовых мероприятий 9 мая. Об этом на брифинге заявил бывший начальник городского управления полиции Андрей Бидыло, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

«В Соборное отделение полиции, кроме 15 доставленных утром (9 мая. - Ред.) лиц, были доставлены еще 10 молодых людей, которых проверяют на причастность к столкновениям во время массовых мероприятий в Днипре», - отметил он.

По словам Бидыло, всего в массовых мероприятиях в Днипре приняли участие 25 тыс. жителей. В городе для охраны общественного порядка было задействовано 1850 правоохранителей. «День прошел напряженно, между участниками мероприятия состоялось несколько столкновений. В результате конфликта за медицинской помощью обратились 6 полицейских, из них двое - из-за поражения глаз в результате распыления слезоточивого газа неизвестными лицами. Медицинская помощь на месте происшествия была предоставлена 2 пожилым людям. Еще 4 обратилось в больницу, 3 из которых после оказания пошли домой, 1 человек сейчас находится в больнице», - сообщил он.

Ранее полиция сообщила о 15 задержанных.

Напомним, 9 мая в Днипре произошла потасовка во время празднования у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул на подходе к памятнику, во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того, как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной символики.

После этого руководитель Главного управления полиции в Днепропетровской области назначил проведение служебного расследования действий полиции во время массовых мероприятий.

Однако 10 мая министр внутренних дел Арсен Аваков уволил начальника областной полиции Игоря Репешко и начальника городского управления полиции Андрея Бидыло.