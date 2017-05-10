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Мэр Днипра Борис Филатов после стычек во время массовых мероприятий 9 мая решил прекратить финансирование из городского бюджета «ветеранских» организаций.

«С сегодняшнего дня я закрываю городское финансирование всех «ветеранских» организаций. [email protected] бойцы колчаковских фронтов 46 года рождения выезжают из горисполкома вперед ногами. Навсегда», – написал он на своей странице в Facebook

Филатов также подчеркнул, что на следующей сессии городского совета будет выделено городское финансирование союзу ветеранов АТО. 

«Я виноват, что доверился обещаниям полиции, что все под контролем. Естественно, что у мэра нет пары сотен громил-«космонавтов», имеющих дубинки и полицейские удостоверения, но все равно виноват. Весь последний год я бил в колокола, рассказывая о том, что в Днипре ненормальная ситуация в полиции. Если вы помните, я даже публично лишил полицию очередной субвенции из городского бюджета. Увы, но в МВД меня никто не услышал» – отметил он.

По словам мэра, если ситуация не изменится, то в городе будет создан аналог немецкого фрайкора начала 20 столетия. «Я не хочу развивать эту тему, но уже вижу, как ватные задницы разрываются от ужаса. Да, в истории нет ничего нового. И плохо, что она ходит по кругу. Если власть не может защитить людей, то они сами имеют право это сделать», – подытожил он.

Напомним, 9 мая в Днипре произошла потасовка во время празднования у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул на подходе к памятнику, во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того, как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной символики.

По данным полиции, во время массовых мероприятий в городе были задержаны 15 человек, а в результате конфликтов за медицинской помощью обратилось 6 полицейских и 8 участников акций.

После этого руководитель главного управления полиции в Днепропетровской области назначил проведение служебного расследования действий полиции во время проведения массовых мероприятий. 

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что виновные в «позорном сотрудничестве» сотрудников Нацполиции с «титушками» будут привлечены к ответственности.

Министр внутренних дел Арсен Аваков уволил начальника управления полиции Днепропетровской области Игоря Репешко и начальника городского управления полиции Андрея Бидыло.
ForUm

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