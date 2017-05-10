В Украине 8 и 9 мая в ходе массовых мероприятий за различные правонарушения в отделы полиции были доставлены 89 человек, а по факту столкновений открыто 8 уголовных производств. Об этом сегодня, 10 мая, на ведомственном совещании заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич, сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, всего на территории Украины 8 и 9 мая по инициативе органов государственной власти и местного самоуправления состоялось более 2 тыс. массовых мероприятий, участие в которых приняли около 700 тыс. граждан. Общественную безопасность и порядок в эти дни обеспечивали более 30 тыс. полицейских и 3,5 тыс. военнослужащих Национальной гвардии.

Фацевич отметил, что значительную роль в организации наблюдения за развитием событий, управлении силами и средствами при осложнении обстановки, фиксации правонарушений сыграло использование новейшего оборудования. В частности, правоохранители использовали три специальных автомобиля визуального наблюдения Ситуационного центра Национальной полиции и Национальной гвардии, а также полицейский вертолет.

«В целом мероприятия в государстве проходили спокойно, вполовину менее активно, чем в предыдущие годы. Об этом свидетельствует незначительное количество участников акций в большинстве регионов, намного меньшее количество конфликтных ситуаций, и, в результате, задержанных граждан, минимальное количество травмированных», - сказал он.

Фацевич добавил, что за различные правонарушения в отделы полиции были приглашены 89 человек. Кроме того, полицейскими в пяти регионах государства открыто восемь уголовных производств.

Заместитель главы Национальной полиции поблагодарил личный состав за ответственное отношение к работе и надлежащее обеспечение правопорядка на территориях обслуживания.

Напомним, ранее полиция сообщала, что 9 мая во время массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне в Украине были задержаны 50 человек.

Столкновения на массовых акциях 9 мая произошли в Киеве, Днипре, Запорожье, Харькове и Одессе.