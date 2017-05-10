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Сегодня, 10 мая, в Киеве неожиданно пошел снег. Снежило около 11 часов дня в Подольском районе столицы, передает ТСН.

Пользователи соцсетей также сообщают о снеге в районе Лукьяновки.

В Киеве в 6:30 утра среды было всего +3°С, атмосферное давление 741 мм рт. ст., относительная влажность воздуха 80%, поэтому не удивительно, что снежило.

 

#Погода#яху..ю#

Публикация от Aktor, model, singer (@igor_anatoljevich)

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