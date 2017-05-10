Сегодня, 10 мая, в Киеве неожиданно пошел снег. Снежило около 11 часов дня в Подольском районе столицы, передает ТСН.
Пользователи соцсетей также сообщают о снеге в районе Лукьяновки.
В Киеве в 6:30 утра среды было всего +3°С, атмосферное давление 741 мм рт. ст., относительная влажность воздуха 80%, поэтому не удивительно, что снежило.
10 травня, сніг у Києві— Радіо Свобода (@radiosvoboda) 10 мая 2017 г.
Відео @LBagatska pic.twitter.com/0yTQIM5ysm
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